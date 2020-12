Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm lực lượng quân đội

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944- 22.12.2020), sáng 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể đã đến thăm chúc mừng các đơn vị quân đội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm Tiểu đoàn tác chiến điện tử 843.

Đến thăm Tiểu đoàn tác chiến điện tử 843, thuộc Bộ Quốc phòng, đóng chân tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ lãnh đạo, chiến sỹ toàn đơn vị. Là đơn vị mới thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Lê Trí Thanh đánh giá cao, nỗ lực của Tiểu đoàn trong công tác dân vận, thiết lập quan hệ gắn bó, gần gũi với nhân dân và chính quyền địa phương. Trong thời gian đến, Chủ tịch Lê Trí Thanh mong muốn đơn vị phối hợp, hỗ trợ Quảng Nam trong xây dựng chính quyền điện tử, xử lý những vấn đề liên quan đến không gian mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc mừng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Đến thăm, chúc mừng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương và tặng bằng khen cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vì đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Chủ tịch Lê Trí Thanh mong muốn lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giao quân trong thời gian đến.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng Đoàn công tác và lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng Đoàn công tác và lãnh đạo thị xã Điện Bàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Đoàn đã đến thắp hương từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sỹ xã Điện Tiến là nơi an nghỉ của hơn 1000 liệt sỹ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

Trung Hiếu