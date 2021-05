Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với Hội An để nghe phương án chống dịch covid 19

Trước tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến hết sức phứt tạp, Sáng 5/5, tại Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với thành phố Hội An để nghe phương án truy vết, cách ly và triển khai phòng chống dịch covid 19. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh và địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ ngày 29/4 đến nay, thành phố Hội An đã thực hiện cách ly tập trung 62 người F1 và 439 người F2 cách ly tại nhà (có liên quan đến bệnh nhân 2982 và bệnh nhân 2899 ). Tiến hành lấy 83 mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 ca dương tính và 82 mẫu âm tính. Trung tâm Y tế Hội An đã tiến hành xử lý môi trường cho nhà và 13 điểm mà bệnh nhân 2982 ghé đến, các khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Trước tình hình dịch bệnh covid 19 tại thành phố Hội An diễn biến phứt tạp, địa phương đã triển khai công tác tiêm vaccine dự phòng Covid-19 cho 791 người gồm những đối tượng ưu tiên 1. Thành phố Hội An tiến hành giám sát hỗ trợ khu cách ly tập trung có thu phí tại 03 khách sạn: ÊMM; Mullerry Silk Collectinon và khách sạn Mường Thanh, với tổng cộng 697 người là công dân Việt Nam về từ các nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phứt tạp, khó lường, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch của TP Hội An, trong đó công tác truy vết, khoanh vùng cách ly. Đ/c cũng đề nghị địa phương và ngành Y tế phải có đánh giá đúng về tình hình dịch bởi hiện dịch diễn biến khó lượng, chủng virut biến đổi và chúng ta đang có ca dương tính bởi bên ngoài xâm nhập vào, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng hết sức bình tĩnh, tránh hoang mang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thành phố Hội An kích hoạt lại tổ cộng đồng, kiểm tra lại các cơ sở cách ly, sẳn sàng ứng phó khi có dịch, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm 5K, trong đó đeo khẩu trang là quan trọng nhất, tiếp tục truy vết, rà soát những điểm còn sót, khai báo y tế đầy đủ. Địa phương phối hợp với CDC khẩn trương xác định một số điểm tập trung đông dân cư, điểm tập trung đông người xem xét lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, quản lí chặt chẽ các khu cách ly tập trung dân sự và tập trung có thu phí đảm bảo an toàn. Sở Văn hoá thể thao và du lịch khẩn trương ban hành qui chế đối với các cơ sở dịch vụ cách ly có thu phí.

Ly Lan – Trần Chiến