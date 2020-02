Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hội An

Nhằm đảm bảo lượng khách đến thăm quan và lưu trú tại Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung ngày một tăng, sáng 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hội An và Hiệp hội Du lịch về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

Hiện nay công tác phòng chống dịch covid 19 tại thành phố Hội An vẫn trong tầm kiểm soát. Không có bệnh nhân nào phải cách ly tại bệnh viện, nơi cư trú và hộ gia đình. Hiện thành phố Hội An có 25 du khách Trung Quốc đang lưu trú , được giám sát chặt chẽ và đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, thành phố Hội An đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như hướng dẫn có cơ sở lưu trú các doanh nghiệp du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn, chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho đội ngũ kinh doanh, phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đồng thời giữ được ấn tượng tốt đẹp với du khách, tiếp tục phát huy những giá trị, truyền thống hiếu khách của người Hội An. Các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm thực hiện đúng các quy định về khai báo khách Trung Quốc lưu trú tại cơ sở, không phân biệt kì thị với khách Trung Quốc, các cơ sở phải bố trí nước rửa tay diệt khuẩn, đeo khẩu trang cả nhân viên và du khách.

Thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam chưa có khách du lịch lưu trú bị nhiễm Covid-19 cho đến thời điểm hiện nay.

Đến nay, thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung chưa có khách du lịch lưu trú bị nhiễm Covid-19, tuy nhiên lượng khách mua vé tham quan khu di sản Hội An có sự sụt giảm mạnh, bình quân mỗi ngày có hơn 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam mua vé tham quan khu di sản, trong đó khách quốc tế giảm hơn 50% và khách nội địa giảm 90% so với cùng kì. Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh lưu trú hiện nay lượng khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách lưu trú, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu, ước lượng công suất sử dụng phòng đạt gần 50%. Thế nhưng trước tình trạng huỷ phòng đã đặt vào các tháng 2,3,4 rất nhiều, khoảng hơn 50% các phòng đã đặt. Khách lưu trú huỷ từ tất cả các thị trường, doanh nghiệp du lịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành du lịch Quảng Nam thời dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi các cấp các ngành vào cuộc và có cơ chế cụ thể như: các hãng bay giảm giá vé nhằm khuyến khích du lịch; chương trình kích cầu du lịch tại chổ; phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp du lịch nhằm chia sẻ để doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ly Lan