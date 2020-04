Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19

Chiều 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid 19 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở,ban ngành và địa phương nhằm nắm bắt công tác triển khai phòng chống covid 19 thời gian qua và bàn các chủ trương phòng chống dịch thời gian đến.

Đến nay, Ngành Y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 907 mẫu xét nghiệm, 03 mẫu dương tính; 754 mẫu âm tính và 150 mẫu đang chờ kết quả. Hiện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung cho 285 người, cách ly tại cơ sở y tế 122 người và cách ly tại nơi cư trú hơn 1.000 người. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khoẻ bình thường. Đối với ca bệnh người Anh, đang điều trị tại BVĐKTW Quảng Nam, có kết quả âm tính (lần thứ nhất). Hiện, ngành Y tế đang tích cực rà soát và thực hiện các trường hợp về từ bệnh viện Bạch Mai, người nước ngoài nhập cảnh và những người từ các tỉnh khác về Quảng Nam. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thời gian đến tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa đối với công tác phòng chống dịch covid 19.

UBMTTQVN tỉnh tiếp tục vận động tuyên truyền, những gia đình có con em đang ở TP HCM, Hà Nội vận động, khuyến cáo ở lại. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung khoanh vùng, sà soát danh sách người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 16/3 đến trước ngày 1/4 thì phải thực hiện cách ly tại gia đình và lấy mẫu bệnh phẩm để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp cách ly ở tỉnh và huyện đều phải thu phí 50% tiền xuất ăn, chi phí xét nghiệm phải thanh toán 100%. Đối với khách du lịch người nước ngoài phải ổn định nơi cư trú trong thời gian lưu lại địa bàn. Giao Sở LĐTB-XH xây dựng kế hoạch phân loại phân từng nhóm đối tượng để tính toán hỗ trợ. Ngành Công thương chỉ đạo các BQL chợ, siêu thị đảm bảo nhu yếu phẩm. Công an tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm vụ việc giả ăn xin ở Hội An, quản lý chặt, ngăn chặn tình trạng người dân tích trữ xăng dầu tràn lan.

Ly Lan-Trần Chiến