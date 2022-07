Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với BTV Tỉnh ủy Quảng Nam

Sáng nay 27.7, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; các Nghị quyết Chuyên đề của Quốc hội. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tham dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết: Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Với sự sâu sát, quyết liệt và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân , quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 5%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán, điều tiết về ngân sách Trung ương trên 2.126 tỷ đồng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 đợt thứ tư, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam kiến nghị đến Quốc hội một số vấn đề lớn, gồm: Quốc hội quan tâm, ủng hộ cơ chế, chính sách để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án: Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.

Đề nghị Trung ương quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ: 14B, 14G, 14D và một số tuyến đường Quốc lộ khác qua địa phận Quảng Nam. Quốc hội cho chủ trương thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với thành phố Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại I theo quy định. Điều chỉnh tỷ lệ nguồn vượt thu của địa phương theo hướng trích 50% cho công tác cải cách tiền lương, 50% cho công tác đầu tư phát triển của địa phương.

Có cơ chế xét tuyển hoặc thi tuyển riêng dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ ổn định, lâu dài cho khu vực miền núi;…Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất cách mạng kiên trung trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sau 25 năm tái lập tỉnh, gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và gần 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc và đạt được những kết quả tiến bộ, quan trọng, đáng ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua. Đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, đánh giá kỹ lưỡng bối cảnh, tình hình, các nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó có các giải pháp kịp thời và phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị: thời gian tới Quảng Nam tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ – du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong đó chú trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, phát triển du lịch theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn, phát triển di tích, di sản, nhất là đối với các di sản văn hóa thế giới. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tăng tỷ lệ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng các khu, cụm liên kết ngành tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, hiệu quả, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao. Chú trọng và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị – trung tâm dịch vụ, du lịch – công nghiệp sạch – nông nghiệp an toàn để Quảng Nam phát huy tốt hơn nữa các thế mạnh từ biển gắn với củng quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;…

Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Xuân Hiếu – Trung Hiếu – Trần Chiến