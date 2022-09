Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại huyện Đại Lộc

Sáng nay 2.9, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đại Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2022). Tham dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; thiếu tướng Lê Ngọc Hải – Phó Tư lệnh, tham mưu Trưởng Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi về dự buổi gặp mặt lần này, được ôn lại nhiều kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Tết Độc lập. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến mà còn là nơi sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc nói riêng, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hay, hiệu quả, tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc đã ngăn chặn hiệu quả đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp tại huyện Đại Lộc đã nhanh chóng đi vào ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân được khôi phục trở lại bình thường.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo huyện Đại Lộc đã đi sát phong trào, sát dân, sát cơ sở, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở rất được quan tâm, qua đó giúp Đại Lộc đạt được nhiều kết quả to lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tình hình quốc phòng, an ninh, an toàn của người dân được đảm bảo; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ngày càng được xây dựng khang trang hơn. Lãnh đạo huyện Đại Lộc còn rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, thể hiện sâu sắc đạo lý tốt đẹp ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, gần dân, sát dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, lãnh đạo huyện Đại Lộc không được tự thỏa mãn vì thu ngân sách trên địa bàn huyện Đại Lộc so với yêu cầu thực tiễn còn thấp; cơ sở vật chất, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng tại huyện Đại Lộc mặc dù đã được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, lãnh đạo huyện Đại Lộc cần huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, tiếp tục quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo ngày càng tốt hơn nữa cả về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mười tại xã Đại Hiệp

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng sức khỏe đến các gia đình chính sách, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và Huyện ủy Đại Lộc qua các thời kỳ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ VNAH, các thân nhân gia đình liệt sĩ. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Viết Tuyên – Quốc Thành