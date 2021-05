Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, để lại cho các thế hệ sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.