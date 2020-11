Chủ động ứng phó với mưa lớn và không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 01 giờ ngày 29/11 đến 01 giờ ngày 30/11) ở các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 35 – 75mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 70 – 130mm, có nơi cao hơn 130mm. Dự báo: các địa phương Quảng Nam từ hôm nay (30/11) đến ngày (01/12) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi đêm trời lạnh. Để chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường và tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn về chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường và mưa lớn; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ban hành các Công văn số 325 về vận hành các hồ chứa thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 và hồ thủy điện Sông Tranh 2. Để chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình các hồ chứa nước thủy lợi và phòng, chống ngập úng cho hạ du; Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành Công văn số 2580 về chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường và mưa lớn. Theo đó, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp để ứng phó với diễn biến tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

TH