Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc để nghe phương án phòng chống dịch covid

Trước tình hình dịch covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, sáng 29/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để bàn về các biện pháp phòng chống dịch covid 19, đặc biệt tại các khu công nghiệp. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hoà Bình, Vũ Đức Đam. Chủ trì đầu cầu Quảng Nam có Bí Thư tỉnh uỷ Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từ ngày 27/ 4 đến nay, cả nước có 3.311 ca , trong đó : – Số mắc trong nước : 3.104 ; số mắc nhập cảnh : 207 – Số ca đã khỏi : 115 – Số ca đang điều trị : 3.145 . Số ca tử vong : 11. Hiện, đã có 7 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới , gồm : Yên Bái ( 30 ngày ) , Đồng Nai ( 22 ngày ) , Quảng Ngãi ( 21 ngày ) , Nghệ An ( 20 ngày ) , Quảng Ninh ( 18 ngày ) , Quảng Nam ( 17 ngày ) và Quảng Trị ( 16 ngày ) . 23 tỉnh , thành phố còn lại có ghi nhận trường hợp mắc mới trong 14 ngày vừa qua. 5 tỉnh , thành phố ghi nhận số ca mắc cao, gồm : Bắc Giang 1.564 ca , Bắc Ninh 654 ca , Hà Nội 226 ca , Đà Nẵng 154 ca , Vĩnh Phúc 89 ca. Các trường hợp mắc mới hầu hết là các trường hợp tiếp xúc gần ( F1 ) đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa . Nhìn chung số lượng trường hợp F0 tăng cao do tổng lực tăng tốc xét nghiệm 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai tại tất cả các khu công nghiệp , các nhà máy , khu lưu trú của công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên , các trường hợp FO đều đang lưu trú tại khu vực cách ly , phong tỏa , số ca chủ yếu vẫn tập trung tại huyện Việt Yên. Dự báo trong những ngày tới số lượng ca FO vẫn tăng nhưng không nhiều như các ngày qua, do các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả . Các ca bệnh phát hiện trong cộng đồng chủ yếu trong các khu vực đã giãn cách xã hội.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Riêng tại Quảng Nam, tháng 4 đến nay, ghi nhận 03 ca mắc COVID – 19 trong cộng đồng ( Hội An 01 ca , Điện Bàn 01 ca và Nông Sơn 01 ca . Trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 luôn chỉ đạo các địa phương, xử lý ngay các vấn đề nảy sinh một cách quyết liệt để khống chế dịch.

Ly Lan – Quốc Thành