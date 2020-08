Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành thông báo số 318/TB-UBND về kết luận của đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra vào ngày 21/8/2020.

Tại hội nghị này, đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận một số nội dung sau:

Thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Mặc dù có thêm vài ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 nhưng chúng ta đã kiểm soát cơ bản tốt, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường hợp có liên quan. Huyện Đại Lộc và huyện Thăng Bình trong nhiều ngày qua không xuất hiện ca dương tính mới và đã kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thầntrách nhiệm,sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, công an, quân sựđã tích cực vào cuộc, thực hiện tốt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động phối hợp triển khai chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian đến, nhằm tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua,triển khai thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnhtheo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm các văn bản: Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, Công văn số 4793/UBND-KGVX ngày 19/8/2020;các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 và Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế thông báo công khai, rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúngđể người dân biết, liên hệ, thông tin kịp thời; Trạm Y tếkết nối thường xuyênvới các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai quản lý chặt chẽ người về từ Đà Nẵng; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; Đoàn Thanh niên từ huyện đến xã, phường, thị trấn tích cực vận động, hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone và ứng dụng khai báo y tế NCOVI nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, các tổ phản ứng nhanh đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, gửi mẫu, nhận mẫu, trả kết quả theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và ỦY ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án cụ thể và chuẩn bị thật tốt nội dung, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 2)đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tại các địa phương nêu trên hướng dẫn tất cả các học sinh, cán bộ làm công tác coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, chính xác, cụ thể; tích cực phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp (học sinh, giáo viên coi thi, nhân viên phục vụ…) có liên quan đến yếu tố dịch tể.

Đề nghị Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, phê duyệt các nhiệm vụ được giao theo Công văn số 4793/UBND-KGVX ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 (ngoài số đối tượng được thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 21/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt các điểm chốt chặn, kiên quyết ngăn chặn người từ vùng dịch vềkhông có lý do thật sự cấp thiết theo đúng tinh thầnChỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

