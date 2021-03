Cần sử dụng tiết kiểm và hiệu quả nguồn nước

Kỷ niệm ngày Nước và Khí tượng Thế giới 22, 23/3 năm nay, với các chủ đề “Giá trị của Nước”; “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”, nhằm nhắc nhở mọi người ý thức rằng “Nước là tài nguyên quý giá! Vì vậy, phải sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; Giảm thiểu rủi ro thiên tai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế’ và Chống biến đổi khí hậu.

Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm nay là: “Đại dương – thời tiết và khí hậu của chúng ta”

Theo thông điệp nêu trên, mọi người cùng chung tay hành động, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo vệ nguồn nước; hưởng ứng giờ Trái đất thông qua việc“Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/3/2021”. Hưởng ứng ngày nước và Khí tượng thế giới năm nay, chúng ta cùng nhìn lại thực tế tỉnh hình thời tiết thuỷ văn năm 2020 vừa qua ở Quảng Nam có nhiều biến động lớn, diễn biến rất phức tạp. Đó là tình hình hạn hán trong mùa khô làm cho mực nước sông xuống thấp kỷ lục, mưa lũ khốc liệt trong mùa mưa với nhiều đợt mưa đặc biệt lớn. Bão số 9 vào các ngày cuối tháng 10/2020 đổ bộ trực tiếp vào các địa phương Quảng Nam gây mưa cường độ rất lớn, gây sạt lở kinh hoàng tại các xã Trà Leng, Trà Vân huyện Nam Trà My; Phước Thành, Phước Lộc huyện Phước Sơn. Tại các địa phương Quảng Nam – thiên tai bão lũ, hạn hán, sạt lở và nhiều loại thiên tai có nguồn gốc khí tượng thuỷ văn khác xảy ra thường xuyên hàng năm. Nguồn nước, thời tiết, khí hậu luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Vì vậy, Mỗi người hãy có những hành động tích cực, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thanh Hải –Long Phi