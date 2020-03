Cách ly tại nhà hơn 330 trường hợp phòng chống dịch Covid

Chiều 8.3, tại thành phố Hội An diễn ra cuộc làm việc đánh giá công tác theo dõi, cách ly các trường hợp du khách đang lưu trú ở Quảng Nam có liên quan đến bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam dương tính với Covid-19 tại Hà Nội. Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến hôm nay ngành y tế địa phương đã lấy xong 40 mẫu xét nghiệm từ các trường hợp này gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và Đà Nẵng để chờ kết quả, tất cả các trường hợp đều hợp tác cách ly triệt để và có sức khỏe ổn định. Đến nay, Tỉnh Quảng Nam chọn Trường Cán Bộ Hội Nông dân Việt Nam Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tại Hội An là nơi để tiến hành cách ly tập trung trong trường hợp cần thiết.

UBND thành phố Hội An cho biết, tính đến cuối ngày 3/3, Hội An có 8.057 khách nước ngoài lưu trú. Trong đó, có hơn 400 du khách đến từ vùng dịch gồm; Trung Quốc 12 khách, Hàn Quốc 22, Nhật Bản 295, Italia 75 và Iran có 1 du khách. Hội An đã chủ động tuyên truyền để nhân dân nắm rõ tình hình phòng chống dịch bệnh và đến chiều nagỳ /3 tại Hội An cơ bản không còn tình trạng xếp hàng, chen lấn mua thực phẩm tại các cửa hàng, siêu thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cần rà soát lại lực lượng để chủ động nhân lực trong mọi phương án. Các đơn vị chức năng cần sẵn sàng dự lường các trường hợp cụ thể, tính mức độ xây dựng kịch bản cách ly khu vực, không được chủ quan và chủ động trong mọi tình huống, dự lường các tình huống đột ngột. Đề nghị thành lập tổ hỗ trợ về dịch bệnh và đặt bộ phận tiền phương nằm tại Hội An, ban chỉ đạo tham mưu thành lập tổ cơ quan trực thuộc ban chỉ đạo cử người đến Hội An hỗ trợ xử lý cho đến khi nào dịch bệnh yên ổn. Tương tự Hội An, các địa phương lân cận phải thành lập tổ phản ứng nhanh

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, các ngành chức năng và nhân dân phải hết sức bình tĩnh trong công tác phòng, chống dịch. Các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản nếu có tình huống xảy ra ở địa phương mình kể cả khu vực đô thị lẫn nông thôn để có phương án ứng phó phù hợp. Tuyệt đối không giấu dịch, công khai kịp thời cho nhân dân nắm được tình hình.

Tấn Châu