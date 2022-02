Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022

Cùng với cả nước, sáng nay (16/2) tỉnh Quảng Nam đã tiễn đưa 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tại lễ giao nhận quân ở các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến dự lễ, động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

* Tại huyện Duy Xuyên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự lễ và tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bí Thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa cho chiến sĩ mới

Năm 2022, huyện Duy Xuyên được giao tuyển chọn 228 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Ngay sau khi có chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phân bổ, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho 14 xã, thị trấn. Đồng thời, chủ động lập kế hoạch, chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển, tổ chức khám sức khỏe đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, phối hợp với công an huyện thẩm định, xét duyệt hồ sơ một cách chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự trong thanh niên và gia đình. Nhờ vậy, kết quả tuyển chọn công dân nhập ngũ năm nay có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, sau nghi thức giao nhận quân, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã động viên, tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ. Ngay sau đó, 267 thanh niên ưu tú của huyện Duy Xuyên đã bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị.

*Tại huyện Hiệp Đức, Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đến dự lễ và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngay từ sáng sớm, các địa phương đã đưa 110 tân binh về trung tâm huyện để lên tham dự lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay thanh niên huyện Hiệp Đức được các đơn vị tiếp nhận gồm, Trung đoàn bộ binh 885, BCH quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Lữ 83 thuộc Quân chủng Hải Quân. Trong số 110 tân binh, có gần 50% thanh niên có trình độ học vấn 12/12; trong đó có 8 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Để chuẩn bị tốt cho công tác giao quân thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ khá chu đáo, đúng quy trình, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch. Huyện Hiệp Đức cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tốt thâm nhập “2 gặp 4 biết”, kịp thời động viên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh của từng thanh niên nên số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ trong đợt này đều hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại thị xã Điện Bàn, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đến chúc mừng các bạn thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ.

Trong đợt này, thị xã Điện Bàn có 321 thanh niên vinh dự được nhập ngũ trong đó có 36 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Các các đơn vị nhận quân gồm có: Sư đoàn Phòng không 372/Quân chủng phòng không không quân; Sư đoàn Phòng không 375/Quân chủng phòng không không quân; Bộ tham mưu Quân khu 5; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, thích ứng linh hoạt của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, ngày hội tòng quân đã diễn ra thành công tốt đẹp.

* Tại huyện Thăng Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca đã đến tặng hoa chúc mừng 285 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, huyện Thăng Bình được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 285 công dân. Đến thời điểm diễn ra lễ giao nhận quân có 300 thanh niên được nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ, đạt 105% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó 32 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên. 100% công dân trong danh sách chốt quân số nhập ngũ, cả số chính thức và dự phòng đều tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình chỉ đạo quản lý chặt số công dân nhập ngũ để đảm bảo chất lượng cũng như sự an toàn cho tân binh.

Những ngày qua, Các tổ chức đoàn thể Mặt trân đã gặp gỡ, động viên, tặng quà để khích lệ tinh thần, giúp công dân yên tâm lên đường nhập ngũ. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Thăng Bình được 05 đơn vị nhận quân của Quân khu 5 đưa về đơn vị chuẩn bị cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới.

Tại thành phố Tam Kỳ đến dự lễ giao nhận quân năm 2022 có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Thanh niên thành phố Tam Kỳ bước qua “Cầu vinh quang” lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, đại diện lãnh đạo Quân khu 5 và thành phố Tam Kỳ tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên ưu tú phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, huấn luyện, luôn là người chiến sĩ tốt, gương mẫu suốt thời gian nhập ngũ.

Đợt tuyển quân lần này, thành phố Tam Kỳ có 164 tân binh nhập ngũ, chất lượng tân binh tốt, tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tăng so với năm trước, trình độ văn hóa được nâng cao, phẩm chất đạo đức tốt. Toàn bộ tân binh được Tam Kỳ giao đủ quân số cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 132, Sư đoàn không quân 372, Trung đoàn 885 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và Công an tỉnh. Lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, trật tự, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Các gia đình có con em nhập ngũ đợt này đều tỏ ra phấn khởi, tin tưởng quân đội sẽ là môi trường tốt để con em mình rèn luyện, học tập và trưởng thành./.

Tham dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Đại Lộc có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu V; Đồng chí Nguyễn Chín – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Năm 2022, huyện Đại Lộc có 317 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 95 thanh niên được bàn giao cho Sư đoàn Phòng không 375 – Quân chủng Phòng không Không quân; 83 thanh niên được giao cho Trường Quân sự, Quân đoàn 3; 40 thanh niên về Bộ Tham mưu, Quân khu 5; 45 thanh niên về Sư đoàn Bộ binh 35, QK5; 20 thanh niên về Trung đoàn Bộ Binh 885 và 34 thanh niên về Công an tỉnh Quảng Nam. Nhìn chung, những thanh niên nhập ngũ đợt này có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hăng hái tình nguyện lên đường tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Thành phố Hội An long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Lễ giao nhận quân ở Hội An diễn ra nhanh gọn, trang trọng và an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Năm nay, TP Hội An giao 154 thanh niên nhập ngũ vào Trường Quân sự Quân đoàn 3; Lữ đoàn 83, Vùng 3 Hải quân, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 375 Phòng không không quân, Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao, địa phương đã làm tốt mọi công tác theo quy trình tuyển quân, như xét chọn thực lực, tuyên truyền vận động, gọi khám nghĩa vụ quân sự, gặp mặt thanh niên trúng tuyển… Trước ngày giao quân, thành phố đã xét nghiệm RT – PCR Covid19 và ngay trước khi giao nhận quân trong sáng nay, các thanh niên tiếp tục được test nhanh, đều có kết quả âm tính với Covid 19.

Sáng nay, cùng với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, đồng chí Trương Thị Lộc, Giám đốc sở LĐTBXH tỉnh, các thành viên HĐQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Quế Sơn, các đơn vị nhận quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân động viên chiến sĩ mới.

Đợt giao nhận quân năm nay, huyện Quế Sơn bàn giao 170 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Trong đó, 140 thanh niên cho các đơn vị quân đội và 30 thanh niên cho đơn vị Công an gồm: Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 – Bộ Quốc Phòng; Trường Quân sự Quân khu 5; Trung đoàn Bộ binh 885- Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Trong số 170 thanh niên có 23 thanh niên đạt sức khỏe loại 1; loại 2 là 92 thanh niên và loại 3 là 55 thanh niên. Điều phấn khởi hơn là trình độ văn hóa, chính trị của thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục được nâng cao với 9 thanh niên có trình độ Đại học, 7 thanh niên có trình độ Cao đẳng và 4 thanh niên có trình độ trung cấp. Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuẩt sắc nhiệm vụ được giao.

Huyện Đông Giang tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 tại cơ quan quân sự huyện, về dự có đồng chí Phan Thái Bình, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Đợt tuyển quân lần này, toàn huyện có tất cả 70 thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 55 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 15 thanh làm nghĩa vụ công an, trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an có 2 đồng chí đảng viên. Tất cả 70 thanh niên nhập ngũ đều đạt về các tiêu chuẩn tuyển quân, đảm bảo về sức khỏe, trình độ học vấn, có đạo đức lối sống lành mạnh và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đồng chí còn có nguyện vọng được tham gia các lớp đào tạo, phục vụ lâu dài để góp phần rèn luyện, đóng góp trí lực cho tổ quốc và quê hương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức lễ tiễn đưa các thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Tham dự tại buổi lễ giao nhận quân có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lãnh đạo địa phương, các tân binh và đông đảo người dân.

Đợt này toàn huyện Nông Sơn có 57 tân binh nhập ngũ, trong đó 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nông Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn kêu gọi thanh niên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cùng với chính sách hậu phương quân đội, củng cố niềm tin, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa, ân cần động viên các tân binh cố gắng, nỗ lực rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng với truyền thống đất Quảng kiên cường./.

* Trong khí thế sôi nổi của ngày hội giao nhận quân đang diễn ra trong cả nước, những thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ huyện Nam Trà My đã lên đường nhập ngũ. Dự lễ giao nhận quân có đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng quà thanh niên Nam Trà My trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN THỌ

Trong đợt giao nhận quân này, huyện Nam Trà My có 58 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an. Các đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5; Trung đoàn bộ binh 885 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

Năm 2021, địa phương gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, nhưng nhờ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ nên năm 2022 Nam Trà My tiếp tục duy trì số lượng, chất lượng tân binh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi tiếp bước cha anh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2022, năm 2022, huyện Bắc Trà My được giao chỉ tiêu là 90 thanh niên và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Tặng quà động viên tân binh trước giờ tòng quân. Ảnh: TUẤN TÚ – THÚY VÂN

Trong số thanh niên nhập ngũ lần này có 64 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. 69,5 % thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 05 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, chiếm tỷ lệ 5,6 %.

Tại lễ giao nhận quân, công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 đã được huyện Bắc Trà My thực hiện nghiêm túc. Các tân binh huyện Bắc Trà My đều bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy truyền thống Quân đội Việt Nam anh hùng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đợt này, các tân binh của huyện miền núi Bắc Trà My được bàn giao cho các đơn vị gồm, Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5; 70 thanh niên giao Trung đoàn Bộ binh 885 là 20 thanh niên và Công an Tỉnh Quảng Nam 20 thanh niên.

Tại huyện Phú Ninh, 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, vẹn tròn trách nhiệm đối với Tổ quốc. Tham dự lễ giao nhận quân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh.

Huyện Phú Ninh có 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, gồm 145 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. Với phương châm tuyển chọn người nào chắc người đó, thời gian qua Phú Ninh làm tốt các khâu trong việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xét duyệt thực lực và khám sức khỏe NVQS và Trình độ văn hóa, chính trị. Trong số các thanh niên nhập ngũ lần này có 6 thanh niên trình độ đại học, 12 thanh niên trình độ cao đẳng, 1 thanh niên trình độ trung cấp. Thanh niên Phú Ninh lên đường nhập ngũ đợt này được bố trí vào các đơn vị: sư đoàn 372 Phòng không không quân; Trung đoàn Bộ binh 885 – Bộ CHQS tỉnh và Công an Quảng Nam./.

Dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Phước Sơn có đồng chí nguyễn Mạnh Hà, Uỷ viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính, Thượng tá Hồ Huy Hùng, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Huyện Phước Sơn được giao chỉ tiêu tuyển gọi 64 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Quá trình tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng tuyển quân tiếp tục được nâng cao, trong đó tỷ lệ thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 80%, trình độ văn hóa từ lớp 10 đến 12 đạt trên 50%, thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng trên 4%, đảng viên trên 2%. Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung Phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội, công an, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sáng ngày 16/2 huyện Tiên Phước long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 tiễn đưa 172 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Huyện Tiên Phước có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này.

Trong số 172 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, có 150 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 22 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ cấp 3 trở lên chiếm trên 60%, trong đó có 13 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Trong đợt này, huyện Tiên Phước giao quân cho 4 đơn vị gồm Trường quân sự Quân đoàn III: 110 TN; Trung đoàn 885, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 10 thanh niên, Trung đoàn 143, sư đoàn 315: 30 TN và Công an tỉnh: 22 thanh niên. Lễ giao nhận quân của huyện Tiên Phước diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đúng 7 giờ 00 phút huyện Tiên Phước đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2022.

Cùng với cả tỉnh, huyện Nam Giang đã tổ chức Lễ giao quân năm 2022, dự lễ giao quân có Ông Mai Văn Mười- TUV-Giám đốc sở y tế tỉnh.

Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Giang

Huyện Nam Giang có 75 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 60 thanh niên biên chế vào các đơn vị quân đội và 15 thanh niên biên chế vào đơn vị Công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ Đoàn công binh 270 Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Các thanh niên đều có sức khỏe tốt, trong đó, có 1 đảng viên, nhờ làm tốt các khâu trong công tác tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm các yêu cầu đề ra. Tại lễ giao, nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, động viên các thanh niên phát huy truyền thống, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng sớm ngày 16.2, huyện Tây Giang long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Dự lễ có bà Lê Thị Minh Tâm, TUV, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện, lực lượng Quân sự, Công an và 61 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ.

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HIỀN THÚY

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Tây Giang giao 61 thanh niên lên đường nhập ngũ, lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo đúng kế hoạch.

Trong không khí vui tươi phấn khởi, cùng những lời động viên của các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền và người thân đã tặng hoa, quà động viên, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, thi đua rèn đức, luyện tài, rèn luyện ý chí, bản lĩnh trong môi trường quân đội đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

