Các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh thăm và chúc mừng Đài PT – TH Quảng Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/1921), sáng ngày 17/6, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo, Ban biên tập, đội ngũ Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên Đài Phát – Truyền hình Quảng Nam.

Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, Ban biên tập, đội ngũ Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam nhân ngày truyền thống của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội giữa hai đơn vị. Qua đó, đã giúp cho ngành khắc họa rõ nét hình ảnh đẹp người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân, đặc biệt trong đợt bão lũ vừa qua cũng như công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã đến tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn chân thành đến những đóng góp của Đài trong công tác tuyên truyền phổ biến nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh vùng, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển. Qua đó giúp bà con ngư dân nắm rõ về luật biển trong quá trình đánh bắt cũng như đảm bảo vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Quảng Nam (Agribannk) dịp này cũng đã đến thăm, gửi lời chúc mạnh khỏe và động viên đến đội ngũ Ban biên tập, Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh– Truyền hình Quảng Nam cũng như mong muốn Đài tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của tỉnh.

Ngọc Trang – Quốc Thành