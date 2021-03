Bộ VHTT và Du lịch làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về bảo tồn đô thị cổ Hội An

Sáng 12/3, Thứ trưởng Bộ VHTT và Du lịch – Hoàng Đạo Cương có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác bảo tồn đô thị cổ Hội An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trung tâm Quản lí Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết; những năm qua, Hội An từng bước hoàn hoàn thiện công tác quản lí, bảo vệ di tích cổ, trong đó nhận thức của người dân công tác bảo tồn nhà cổ, di tích vật thể, phi vật thể khá tốt. Hàng trăm di tích được bảo vệ an toàn, 27 di tích quốc gia và hàng chục di tích cấp tỉnh được phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi để khác thác du lịch. Đặc biệt, công tác bảo tồn, tu bổ Chùa Cầu đã triển khai và tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo do các chuyên gia cao cấp thực hiện. Khó khăn hiện nay trong công tác bảo tồn đô thị cổ Hội An trong việc phòng chống cháy nổ, chống mối khu phố cổ, xây dựng Đô thị Di sản thông minh và các Dự án Tu bổ tôn tạo Di tích Chùa Cầu vẫn còn chậm. Một vấn đề khác là thiếu hoặc không có các loại vật liệu truyền thống cho tu bổ di tích theo nguyên tắc bảo tồn tính chân xác ở Hội An. Những vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đối với 1 đô thị di sản đặc thù như khu phố cổ Hội An, bao gồm vấn đề giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn để phát triển; vừa phải đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân đương đại; mối quan hệ giữa vấn đề về dân số, dân cư trong sự biến động liên quan đến việc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đến các mối quan hệ xã hội, cộng đồng, trong tộc họ, gia đình; những áp lực của vấn đề dân số, mật độ và thành phần dân cư trong đô thị tăng nhanh khó kiểm soát; tác động mặt trái của tốc độ đô thị hóa, phát triển dịch vụ – du lịch làm ảnh hưởng nghiệm trọng lên tính toàn vẹn, tính chân xác của di sản văn hóa, của cảnh quan môi trường sống, cảnh quan di tích và các quan hệ xã hội, gia đình, tộc họ, ảnh hưởng đến đạo đức lối sống thuần hậu của con người Hội An xưa.

Tấn Châu – Xuân Hiếu