Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc với tỉnh về đầu tư công

Sáng nay 25. 7, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh làm việc với đoàn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc.

Sau khi viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc, nắm tình hình và những đề xuất của tỉnh đối với công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Nam là 4.944.264 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương: 1.404.126 triệu đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.540.138 triệu đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 5.861.264 triệu đồng, tăng 917 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao…

Tính đến ngày 22/7/2022, đã phân bổ hơn 5.487.893 triệu đồng, đạt gần 94%; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương trên 4.083 tỷ đồng, đạt gần 92%.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) đến hết ngày 22/7 trên 2.037 tỷ đồng, đạt gần 34%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân trên 1.934 tỷ đồng, đạt gần 35% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đạt 33% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3626 của UBND tỉnh; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân gần 103 tỷ đồng, đạt trên 22%…

