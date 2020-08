Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiến độ giải ngân các dư án ODA, vay ưu đãi

Sáng 31.8, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện giải ngân các dự án ODA, vay ưu đãi trong năm 2020. Tại đầu cầu Quảng Nam, tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc nhà nước và lãnh đạo các Ban quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn này.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 8, tiến độ giải ngân và cấp phát vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt 22%; tiến độ này là rất chậm so với nhu cầu thực tế. Chỉ có 4 tỉnh giải ngân đạt 50%; 14 địa phương giải ngân rất chậm. 5/62 địa phương xin trả lại vốn TW cấp phát, vốn vay lại là trên 11.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính lo ngại với tiến độ giải ngân như hiện nay sẽ không hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ, Quốc hội giao.

Tại Quảng Nam, tính đến hết tháng 8; tổng vốn nước ngoài của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi là trên 1.800 tỷ đồng; trong đó vốn nước ngoài do ngân sách Trung ương cấp là 1.166 tỷ đồng, vốn tỉnh vay lại trên 641 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tổng vốn nước ngoài giải ngân được trên 458 tỷ đồng, đạt trên 25%. Tổng số dự án sử dụng nguồn vốn này là trên 20 dự án thuộc các lĩnh vực như: giao thông; cấp, thoát nước, xử lý nước, rác thải; nông, lâm nghiệp; y tế, giáo dục….Tiến độ giải ngân một số dự án còn khá chậm là do: công tác phê duyệt, dự toán chuẩn bị đầu tư kéo dài; một số dự án điều chỉnh so với thiết kế ban đầu; công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng còn vướng, đây là những nguyên nhân dẫn đến thời gian hoàn thành dự án chậm so với Hiệp định được ký kết. Thực hiện chủ trương của Trung ương và UBND tỉnh Quảng Nam, Sở KH&ĐT đã tham mưu tỉnh hoàn trả lại cho Trung ương trên 789 tỷ đồng của một số dự án không thể giải ngân hết trong năm 2020; trong nguồn này có trên 350 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài do ngân sách Trung ương cấp. Theo đó, tổng vốn nước ngoài còn lại trên địa bàn là trên 1000 tỷ đồng. Theo kế hoạch thì số vốn này tính đến cuối tháng 9 sẽ giải ngân đạt khoảng 60%.

Trung Hiếu