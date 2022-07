Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều nay 7. 7, Bộ Tài chính hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Phạm Minh Khái chủ trì đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì đầu cầu Quảng Nam.

Báo cáo nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu cho thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, hệ số tín nhiệm quốc gia tiếp tục được cải thiện, thu ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng kinh tế đất nước đạt 6,4%, chỉ số IIP các ngành công nghiệp tăng gần 8,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 12%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi được quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của Trung Quốc đã khiến cho việc cung ứng các mặt hàng nhiên liệu, lương thực và một số nguyên liệu đầu vào khó khăn, đẩy giá cả tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, tăng áp lực kiểm soát lạm phát, hoạt động sản xuất – kinh doanh của một số lĩnh vực còn khó khăn, tác động không thuận đến việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022.

Trong bối cảnh mới, Bộ Tài chính triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2022. Trong đó chú trọng đến các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán, đảm bảo nguồn lực phục hồi kinh tế.

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát buôn lậu, gian lận thương mại, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính giai đoạn 2023- 2025.

Tấn Châu – Phúc Lâm