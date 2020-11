Bộ Công an hỗ trợ Quảng Nam khắc phục bão lũ

Sáng 17/17, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng tiếp đón đoàn.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục bão lũ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào Quảng Nam đồng thời cho biết: ngay sau khi có thông tin tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Bộ Công an đã thành lập nhiều đoàn công tác chỉ đạo lực lượng cán bộ, chiến sĩ cơ sở tập trung cùng chính quyền điạ phương nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng mong muốn chung tay, góp sức cùng tỉnh khắc phục hậu quả. Dịp này, Cục C10 Bộ Công an cũng hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 200 triệu đồng. Đây là số tiền do Bộ Công an phát động quyên góp, ủng hộ hướng về miền Trung ruột thịt trong đó có tỉnh Quảng Nam – nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cảm ơn tình cảm, sự đóng góp, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dành cho đồng bào bị bão lũ tại Quảng Nam đồng thời cho biết các đợt bão lũ vừa qua đã khiến 48 người chết và mất tích, 29.000 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều xã của hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Trà My bị thiệt hại nặng nề, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ là nguồn hỗ trợ kịp thời, động viên bà con vùng thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Xuân Hiếu