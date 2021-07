Bộ CHQS tỉnh hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong LLVT tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Chiều 1/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong LLVT tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Thượng tá Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhìn chung, 6 tháng qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp và các chuyên đề pháp luật cho các đối tượng. Duy trì và thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp. Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao. Tuy nhiên, thời gian qua, trong LLVT tỉnh cũng đã để xảy ra các vụ việc mất an toàn khi tham gia giao thông. Hội nghị thảo luận, đề xuất nhiều biện pháp như: tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội; tổ chức các đợt sinh hoạt sâu rộng trong cơ quan, đơn vị để phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho quân nhân; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ để giải quyết các vấn đề nảy sinh và có biện pháp phòng, chống không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào LLVT tỉnh.

