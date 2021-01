Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị ViettinBank

Chiều 12/1, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã tiếp Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ. Cùng dự có Phó Bí thư TT tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tiếp Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ.

Thay mặt Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin khái quá tình hình kinh tế xã hội năm 2020, trọng tâm công tác khắc phục hậu quả thiên tai gây ra cuối năm 2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ bày tỏ cảm thông và chia sẻ với những thiệt hại về người, tài sản của nhân dân Quảng Nam, đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền Quảng Nam đồng tâm hiệp lực tập trung chỉ đạo khắc phục để sớm ổn định đời sống sản xuất của người dân để nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền Tân Sữu đầm ấm.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ trao biển bàn giao các công trình an sinh xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020.

Tại buổi tiếp, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ đã trao biển bàn giao các công trình an sinh xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020 trị giá 20 tỷ 800 triệu đồng và trao tượng trưng 5 tỷ đồng để xây dựng công trình an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn xã Trà Nam, huyện Nam Trà My. Được biết, từ năm 2009 đến nay, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã hỗ trợ cho Quảng Nam trên 215 tỷ đồng để xây dựng 446 căn nhà cho người nghèo, 2 chiếc cầu giao thông, 1000 tấn gạo, hai nhà văn hóa, 5 công trình thủy lợi…góp phần bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Viết Tuyên-Quốc Thành