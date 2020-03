Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm di tích Cây Thông Một

* Đồng chí Phan Việt Cường động viên lực lượng phòng chống dịch ở Hội An

Sáng 26.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm di tích Cây Thông Một (phường Tân An, TP.Hội An) nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930 – 28.3.2020). Cùng đi có lãnh đạo Sở VH-TT&DL và TP.Hội An.