Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra các công trình trọng điểm

Chiều ngày 31.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An, dự án cầu An Bình đường nối từ ĐT 609 đến quốc lộ 14B và cầu An Bình thuộc huyện Đại Lộc.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, đơn vị thi công đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An, thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An cho biết, đến nay nhiều hạng mục cơ bản hoàn thành, dự kiến từ ngày 15 đến 30/10/2022, đơn vị sẽ hoàn thành việc thảm nhựa hơn 31km, điện chiếu sáng và 30km hạng mục cây xanh như chà là, cọ dầu, dừa… Để cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2022, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đơn vị thi công đã tập trung, nỗ lực đẩy nhanh công tác thi công xây dựng. Tuy nhiên, thời gian qua giá vật liệu biến động tăng cao, các mỏ đất đắp trên địa bàn khan hiếm, một số đoạn tuyến vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công công trình

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công, đề nghị chính quyền huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên tích cực vận động, thực hiện các bước theo quy định để các hộ dân còn vướng thủ tục nhanh chóng bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 30/4/2023 theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra dự án cầu An Bình thuộc địa phận huyện Đại Lộc

Kiểm tra dự án cầu An Bình thuộc địa phận huyện Đại Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao năng lực thi công của liên doanh nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị hoàn thành hạ bộ cầu An Bình chỉ trong thời gian ngắn, dự kiến sẽ hoàn thành giao lắp dầm cầu cuối năm nay, phấn đấu hợp long vào 30/4 năm sau. Đây là sự cố gắng rất lớn của chính quyền, sự đồng thuận của người dân vùng dự án và phía đơn vị thi công để cầu An Bình sớm hoàn thành, thúc đẩy kinh tế – xã hội các địa phương phía tây Quảng Nam trong những năm đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường – UVTƯĐ tặng quà cho các đơn vị thi công

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường – UVTƯĐ đã tặng quà cho các đơn vị thi công, chúc cán bộ nhân viên các đơn vị những ngày nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh và duy trì các hoạt động cần thiết để tiến độ thi công diễn ra bình thường, thuận lợi.

Tấn Châu – Quang Phi