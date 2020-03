Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Cần xây dựng kịch bản ứng phó dịch Covid-19 ở khu vực đô thị lẫn nông thôn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến Quảng Nam, chiều nay 8.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc tại TP.Hội An về công tác phòng chống dịch.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến hôm nay (8.3) ngành y tế địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu bệnh phẩm 40 trường hợp gửi đi xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang và tại Đà Nẵng.

Trong số này có 30 trường hợp đi cùng chuyến bay với ca bệnh Covid-19 thứ 17 (ở Hà Nội); 7 trường hợp theo những người này đến Quảng Nam du lịch; 3 trường hợp còn lại gồm 2 khách quốc tế lưu trú tại Hội An trước đó và 1 nhân viên người Việt – những người này tự giác đến thăm khám và mong muốn được lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả trường hợp trên hiện sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả xét nghiệm.

“Chúng ta đã rà soát, cảnh báo, cách ly tại nhà thêm 331 trường hợp tiếp xúc với những hành khách trên. Ngoài ra đề nghị theo dõi sức khỏe tại gia đình 624 trường hợp khác có liên quan, nhưng không có trường hợp nào cần chăm sóc đặc biệt” – ông Nguyễn Văn Hai nói.

Đến 14 giờ chiều 8.3, Hội An còn 8.057 khách lưu trú; trong đó đáng chú ý có 295 khách Nhật Bản, 75 khách Ý, 22 khách Hàn Quốc và 1 khách Iran. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin: “Sáng cùng ngày Hội An đã cho dừng toàn bộ các hoạt động du lịch trong khu phố cổ mặc dù khách tham quan vẫn rất đông”.

Yêu cầu các ngành chức năng và cộng đồng cần phải hết sức bình tĩnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản nếu có tình huống xảy ra ở địa phương mình, kể cả khu vực đô thị lẫn nông thôn để có phương án ứng phó phù hợp”.

Liên quan đến việc người dân đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định: “Quảng Nam chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian 14 ngày hoặc dài hơn khi xảy ra vấn đề khoanh vùng, hoặc cách ly nên bà con hoàn toàn yên tâm”.

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã giao ngành công thương tỉnh sẵn sàng phương án để đảm bảo an ninh lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cung cấp cho nhân dân của tỉnh trong vòng một tháng, thậm chí cao hơn.

Nhận định Hội An vẫn là điểm nóng nhất của tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị thành phố cần sớm khảo sát, đề xuất khu cách ly tập trung dự phòng ngoài địa điểm Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Hội An), bởi điểm cách ly này mới chỉ có 50 phòng. Nếu cần thiết phải chấp nhận thuê một khách sạn chuyên phục vụ công tác chống dịch để có khu vực cách ly đủ tiêu chuẩn.

“Về khẩu trang, cồn sát trùng, Sở Y tế tạm thời lấy Hội An làm điểm để phân phối. Tùy tình hình sẽ mở rộng ra các địa phương và không để khan hiếm khẩu trang trên thị trường. Phải có địa điểm cụ thể để người dân mua, đồng thời khống chế tối đa số lượng được mua theo hộ, theo người” – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh cũng thống nhất thành lập Tổ hỗ trợ TP.Hội An phòng chống dịch Covid-19 (đặt tại Hội An) và bổ sung Cục Quản lý thị trường Quảng Nam vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh.

