Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Nam Trà My về công tác bầu cử

Chiều 23/2, Đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc lãnh đạo huyện ủy Nam Trà My về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Nam Trà My, đến thời điểm hiện nay việc triển khai công tác bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, đảm bảo các điều kiện về thời gian, nội dung công việc… theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 59, ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn huyện Nam Trà My có 10 đơn vị bầu cử và dự kiến sẽ có 30 đại biểu HĐND huyện khóa 12 được bầu. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị huyện Nam Trà My thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn cấp cơ sở triển khai các nhiệm vụ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Nhân sự được giới thiệu phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và uy tín, xứng đáng là đại biểu của nhân dân sau khi được bầu vào HĐND các cấp.

TẤN SỸ – LONG PHI