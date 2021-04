Bế mạc “Ngày Văn hóa Hàn Quốc” tại Quảng Nam

Tối 11/4, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức bế mạc sự kiện “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”. Ông Suk Jin Young Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật được biểu diễn trong “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”.

“Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021” khép lại với nhiều cảm xúc đối người dân 2 đất nước và du khách. Đặc biết đối với những người Hàn QUốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sự kiện là dịp để Hàn Quốc giới thiệu hình ảnh, văn hóa của đất nước và con người xứ sở kim chi. Đồng thời qua đây tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của 2 quốc gia. Hiện nay, Hội An đang là điểm đến yêu thích của người dân Hàn Quốc. Trong khuôn khổ sự kiện “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021”, nhiều hoạt hoạt động văn hóa diễn ra liên tục tại Vườn Tượng, thành phố Hội An thu hút sự quan tâm của du khách như: Gấp giấy Ogami, mặc thử trang phục truyền thống và tô màu tranh Hanbok….Đoàn nghệ thuật Hội An biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của xứ Quảng, ca sỹ Seok Hun, ca sỹ Hansara và nhóm nhảy K-pop đã mang lại cho du khách và người dân nhiều cảm xúc đêm bế mạc lễ hội.

Năm nay, “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” diễn ra đơn giản hơn những năm trước nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Nam, Hội An và Hàn Quốc nói riêng.

Tấn Châu – Quốc Thành – Xuân Hiếu