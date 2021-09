Lợi dụng tình hình người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid 19, thời gian qua, nhiều hình thức cho vay, tín dụng đen, cầm cố tài sản….có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh triệt phá một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với thủ đoạn hết sức tinh vi, phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.