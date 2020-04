Báo chí tiên phong nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

“Với tinh thần công khai, minh bạch, tất cả các thông tin chỉ đạo điều hành, khuyến cáo phòng chống, diễn biến tình hình dịch bệnh… đều được báo chí nhanh chóng truyền tải đến công chúng để nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch bệnh” – Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tại buổi giao ban báo chí trực tuyến về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều nay 10.4.

Chiều 10.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – truyền thông, Bộ Y tế và một số bộ, ngành chức năng đã giao ban báo chí trực tuyến về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ trì buổi giao ban có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi giao ban.

Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 là đại dịch có sức tấn công mãnh liệt trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong vài tháng, thế giới đã chứng kiến hơn 1,5 triệu người mắc bệnh tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Bộ Y tế coi đây là đại dịch điển hình trong thế giới phát triển do sự kết nối, đi lại, giao thông giữa các nước thuận lợi khiến dịch bệnh gia tăng nhanh chóng” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, Việt Nam luôn thực hiện các biện pháp đáp ứng cao hơn một mức so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đây chính là lý do giúp chúng ta ngăn chặn được dịch bệnh không lan rộng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đánh rất cao và cảm ơn lực lượng báo chí truyền thông đã chung sức, đồng lòng cùng cả nước vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt để phòng chống dịch Covid-19.

“Với tinh thần công khai, minh bạch, tất cả các thông tin chỉ đạo điều hành, khuyến cáo phòng chống, diễn biến tình hình dịch bệnh… đều được báo chí nhanh chóng truyền tải đến công chúng để nâng cao nhận thức người dân trong phòng chống dịch bệnh” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cũng đã thông tin về sự khó khăn của báo chí về kinh tế do sụt giảm nguồn thu từ quảng cáo, phát hành vì ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như những khó khăn, nguy hiểm, vất vả của phóng viên trong tác nghiệp về dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các ổ dịch, vùng dịch.

Các cơ quan báo chí cũng khằng định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa thông tin về dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng ngừa bảo vệ sức khỏe, ổn định dư luận. Đồng thời báo chí cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành chức năng có các cơ chế chính sách, nguồn vốn nhằm hỗ trợ báo chí vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và có các biện pháp bảo vệ an toàn cho phóng viên tác nghiệp trong dịch bệnh Covid-19.

Phóng viên báo chí tác nghiệp trong mùa dịch Covid-19.

Đánh giá cao vai trò của báo chí và chia sẻ với những khó khăn của báo chí hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông nêu rõ, qua dịch Covid-19 đã thể hiện niềm tin của xã hội và báo chí tăng lên nhiều. Mỗi ngày, có tới 20-30 triệu lượt người đọc báo chí với hàng ngàn tin, bài về dịch bệnh. Báo chí giữ vai trò chủ đạo trong thông tin về dịch Covid-19 và điều tiết mạng xã hội dù số người đọc mạng xã hội nhiều hơn báo chí.

Trước nguồn thu của báo chí bị sụt giảm mạnh với hàng ngàn nhà báo, phóng viên bị ảnh hưởng đời sống, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Chính phủ cần sớm có những giải pháp hỗ trợ báo chí trong giai đoạn khó khăn này.

Về phía Bộ Thông tin – truyền thông cũng tăng cường các biện pháp hỗ trợ về chính sách cho báo chí, như: phóng viên tác nghiệp trong mùa dịch Covid-19 cần được hưởng chế độ đặc thù; hỗ trợ chuyển đổi số cho báo chí; xây dựng hạ tầng công nghệ tốt hơn để cho báo chí.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của báo chí trong tuyên tuyền về dịch Covid-19, góp phần quan trọng trong công tác chống dịch. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn của báo chí hiện nay và cho biết tới đây, Chính phủ sẽ họp bàn để sớm tìm cách tháo gỡ khó khăn cho báo chí.

Đề cập tới tình hình dịch Covid-19, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta phải khẳng định rằng, Việt Nam là nước có nguy cơ cao nhưng con số biết nói là số người mắc chỉ đứng 103 trên thế giới dù có dân số đông, đặc biệt chưa có người tử vong. Điều này thể hiện rằng chúng ta có sự lãnh đạo đúng, chỉ huy chính xác trong công tác phòng chống dịch bệnh này”.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, ngay từ khi chưa có dịch vào Việt Nam, từ trước tết, Bộ Y tế và các chuyên gia đầu ngành đã họp chuẩn bị cho mọi tình huống dịch xảy ra và tới thời điểm này phải khẳng định chúng ta luôn rất chủ động.

“Chúng ta có đầy đủ các kịch bản, chưa bao giờ bị động, hốt hoảng vì tất cả diễn biến đều trong dự báo. Chúng ta dự báo rất đúng nên kết quả tốt hơn. Bởi Việt Nam luôn thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn so với thế giới…” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ, đồng thời đề nghị người dân và báo chí cần yên tâm là Việt Nam luôn có một sự điều hành rất thống nhất, đồng bộ trong việc ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để người dân không được chủ quan và đồng lòng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai để sớm chiến thắng trong cuộc chiến với dịch Covid-19.