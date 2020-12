Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hỗ trợ đồng bào Nam Trà My khắc phục hậu quả thiên tai

Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, Huyện đoàn Nam Trà My cùng với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, hai Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương vừa có chuyến thăm và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn đó, nhiều phần quà đã được Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Quảng Nam và những người đẹp trao tận tay cho bà con, trong đó, hỗ trợ làm lại 18 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng; đoàn cũng trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ trường Tiểu học Trà Vân mua sắm trang thiết bị giảng dạy. Do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, 18 hộ dân tại nóc Tắc Lang, thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My buộc phải di dời đến nơi ở mới. Trước mắt, xã đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an hỗ trợ tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà cửa, tài sản của bà con; đồng thời đang khẩn trương san nền, tạo mặt bằng để làm lại nhà. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, giao thông chưa thể khắc phục nên những hộ này phải sống trong những ngôi nhà tạm trên khu đất do xã bố trí. Đây cũng sẽ là địa điểm để lập làng mới, đảm bảo an toàn cho bà con.

Một số hình ảnh Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Quảng Nam và những người đẹp thăm hỏi và trao tận tay nhiều phần quà cho bà con.

Phú Thiện