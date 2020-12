Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai 

Sáng ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XXII. Hội nghị lần này tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XXII và Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020; thông qua Chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy khóa XXII; cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm (2020-2025). Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng trong năm 2020 bối cảnh khó khăn chung do tác động của dịch bệnh, thiên tai, tác động lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Tăng trưởng kinh tế sụt giảm so với năm 2019, thu ngân sách không đạt mục tiêu đề ra. Song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn. Từ thực tiễn và trên cơ sở nhận định, phân tích, đánh giá những tác động của xu thế kinh tế thế giới, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19… đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trong nước và của tỉnh; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: hội nghị cần tập trung phân tích, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2021 – năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhằm tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn 2021 – 2025.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chín – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa 2020-2025, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT; theo đó ông Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, khóa 2020-20025; công bố Quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên theo dõi, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong buổi sáng, hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2015 – 2020). Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 67.550 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá, bằng 103% so với năm 2019; khu vực công nghiệp và xây dựng dự kiến thực hiện bằng 94% so với năm 2019; khách tham quan, lưu trú du lịch giảm trên 81% so với năm 2019. Quy mô nền kinh tế khoảng trên 95.000 tỷ đồng. Việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 30.602 tỷ đồng, giảm gần 5,5% so với cùng kỳ và chiếm 32,18% so với GRDP, vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian đến, như: công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, xử lý môi trường… còn bất cập. Những hạn chế này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền cần có giải pháp khắc phục, quyết tâm hơn nữa, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Trung Hiếu – Trần Chiến