Bắn pháo hiệu thông báo tình hình thời tiết

Cùng với việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, trong đêm ngày 6 và tối 7/10, lực lượng biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam liên tục tổ chức bắn pháo hiệu thông báo về tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đồn biên phòng Cù Lao Chàm xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An đã tổ chức bắn nhiều loạt pháp hiệu để thông báo cho ngư dân nhanh chóng trú ẩn. Huy động cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển và giúp nhân dân trên đảo chèn chống nhà cửa, đưa phương tiện tàu thuyền đánh cá vào nơi trú ẩn an toàn trước khi áp thấp mạnh lên thành bão đổ bộ vào đất liền. Từ chiều nay, khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam có mưa to trên diện rộng, gió manh dần lên. Các địa phương ven biển liên tục cập nhật tình hình mưa bão để người dân chủ động di dời, sơ tán người, chủ yếu khu vực cuối sông, cửa biển.

Tấn Châu