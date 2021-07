Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Nam Trà My

Chiều 6/7, tại huyện Nam Trà My, ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đinh Văn Hươm – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc với HĐND và UBND huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Nam Trà My phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng qua hơn 25,7 tỷ đồng, đạt 71% so với dự toán của HĐND huyện. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được UBND huyện Nam Trà My tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần của Trung ương và của tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã giảm 2.367 hộ nghèo, bình quân hàng năm giảm gần 8%. Đến nay, bình quân tiêu chí thực hiện nông thôn mới của 10 xã trong huyện là 11,2 tiêu chí mỗi xã. Trong 4 năm (từ năm 2017 đến năm 2020), huyện đã tổ chức sắp xếp 1.991 hộ tại 45 khu dân cư từ ngân sách tỉnh và hỗ trợ 457 hộ ở lại từ nguồn ngân sách huyện với tổng kinh phí 121 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Nam Trà My trong thực hiện các chương trình, chính sách phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua những đề xuất, kiến nghị của địa phương, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp làm cơ sở xây dựng chương trình, nghị quyết HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết số 120 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư chương chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

PHƯỚC TRỊNH