Bắc Trà My: Truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, sáng ngày 23/7, huyện Bắc Trà My đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Sau thời gian tìm kiếm, quy tập, Trung đoàn cựu chiến binh 96 tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng với gia đình hai liệt sĩ: Trà Sớm (sinh năm 1958), hy sinh năm 1980 và liệt sĩ Đoàn Thanh Bình (sinh năm 1960) hy sinh năm 1982 tại chiến trường Campuchia. Cả hai liệt sĩ đều ở xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My đã tình nguyện đi chiến trường Campuchia theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi lễ truy điệu và an táng, Đảng bộ, chính quyền quân và dân huyện Bắc Trà My bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của hai liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hứa trước vong linh các liệt sĩ sẽ chăm lo tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đoàn kết chung sức một lòng xây dựng quê hương Bắc Trà My ngày một phát triển đi lên, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ người con quê hương Trà My cho sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Tấn Sỹ- Xuân Lam