Bắc Trà My bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện

Sáng nay 29/6, HĐND huyện Bắc Trà My khoá XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Bắc Trà My đã báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện Bắc Trà My khoá XII. Uỷ Ban bầu cử huyện Bắc Trà My đã trao giấy chứng nhận cho 30 đại biểu đã trúng cử HĐND Bắc Trà My khoá XII. HĐND huyện Bắc Trà My cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Bí thư Huyện uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khoá XII; bà Lê Thị Thu Vân – Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XI tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My khoá XII. Về các chức danh chủ chốt lãnh đạo UBND huyện, bầu ông Thái Hoàng Vũ tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện; các phó chủ tịch gồm ông Trần Toại, ông Lê Văn Tuấn tái cử Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Bắc Trà My khoá XII cũng đã bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tuấn Tú – Thuý Vân