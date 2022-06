Sáng ngày 25.6, tại thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam theo hướng sinh thái và bền vững”. Chủ trì hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và KTS. Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng với hơn 100 đại biểu là chuyên gia thuộc lĩnh vực quy hoạch.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là hội thảo rất quan trọng đối với sự phát triển của Quảng Nam trong chặng đường sắp tới. Tại hội thảo, đại biểu có thể đóng góp cho đồ án quy hoạch theo hai hướng là từ nội dung dự thảo đồ án quy hoạch thì nhận thấy bộc lộ ưu, nhược điểm gì; bên cạnh đó đại biểu có thể hiến kế, đề xuất những đột phá mới ngoài nội dung đã chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội thảo.

Quảng Nam là một trong số ít các tỉnh Trung Bộ sớm lập đầy đủ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh để kiểm soát phát triển hệ thống đô thị của tỉnh. Mạng lưới đô thị, vai trò chức năng, trình độ phát triển xã hội, phát triển đô thị từng bước hình thành rõ nét, cơ cấu loại đô thị tương đối hợp lý, giữa đô thị và nông thôn có được mối liên kết hỗ trợ nhau, đảm bảo cho sự phát triển chung. Chuỗi đô thị ven biển đang giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, gồm: đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (Điện Bàn), TP.Hội An, vệt du lịch cao cấp ven biển Hội An – Điện Ngọc, đô thị Nam Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai – Núi Thành.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về quy hoạch đô thị.

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên vùng bờ, giảm thiểu ảnh hưởng do sạt lở bờ biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Sau khi công bố danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, sở Tài nguyên và môi trường của tỉnh sẽ thực hiện các bước tiếp theo để xác định chiều rộng, ranh giới và lập thủ tục cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

Hiền Viên – Phúc Lâm – Quốc Thành