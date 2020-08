11 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam khỏi bệnh xuất viện

Sáng 18/8, BVĐK Khu vực Quảng Nam làm thủ tục xuất viện cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đến chúc mừng các bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

6 bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam chữa khỏi và làm thủ tục xuất viện gồm: BN 519, ở phường Minh An Tp Hội An; BN549 và BN551 cùng ở Chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong, TP Hội An; BN563- xã Điện Thọ, TX Điện Bàn; BN564 ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn; và BN616 – ở phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh ghi nhận và biểu dương công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đồng thời đề nghị 6 bệnh nhân khi xuất viện về địa phương cần tự giác tiếp tục cách ly thêm 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, đi lại, phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của bản thân nếu phát hiện các biểu hiện bất thường cần liên hệ ngay y tế địa phương để xử lý.

Cũng trong sáng 18/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm lễ xuất viện cho 5 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện.

Xuân Hiếu-Quốc Thành