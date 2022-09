Tìm giải pháp đẩy mạnh giải ngấn vốn đầu tư công năm 2022

Chiều nay 8.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, các Ban quản lý và các địa phương để nghe báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2022, bàn một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trong những tháng còn lại của năm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam trên 7.275 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài hơn 413 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 hơn 6.861 tỷ đồng gồm hơn 5.861 tỷ đồng được giao từ đầu năm và hơn 1.000 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Đến nay, kế hoạch vốn đã phân bổ đạt 97%.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31/8, tổng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) giải ngân đạt 40,4% so với kế hoạch vốn đầu năm, đạt 34,8% so với kế hoạch vốn bổ sung, vốn năm 2021 kéo dài giải ngân đạt 33,2%. Kết quả này xấp xỉ mức bình quân chung cả nước, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và chưa đạt yêu cầu tại Quyết định số 352 của UBND tỉnh về Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đến hết tháng 8, có 3 địa phương giải ngân dưới 40%, 8 địa phương giải ngân trên 40% nhưng dưới 50%.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022. Theo Quyết định 352 của UBND tỉnh, dự án vốn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sẽ cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có hồ sơ giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn hoặc nộp trả về ngân sách Trung ương. Đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh, các dự án được giao vốn từ đầu năm nhưng đến 30/8 giải ngân dưới 60%, chủ đầu tư không có báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc sẽ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 sang cho các dự án khác.

Kim Ngân – Trần Chiến