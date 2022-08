Sở GD-ĐT Quảng Nam tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Sáng nay 16.8, Sở GD-ĐT hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đại diện Ban giám hiệu các trường THPT cùng đại diện lãnh đạo địa phương và phòng giáo dục.

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trên địa bàn tỉnh hệ thống mạng lưới trường lớp, trung tâm được phân bố hợp lý; trường học được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Năm học 2021-2022, toàn ngành có 797 trường, trong đó có 286 trường mầm non, tiểu học 234 trường, THCS 216 trường, THPT 61 trường với 365.085 học sinh (84.533 trẻ mầm non, 142.155 học sinh tiểu học, 89.801 học sinh THCS; 48.596 học sinh THPT). Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 26.693 người, trong đó mầm non 9.536, tiểu học 8.393, THCS 6.394 và THPT 2.370.

Năm học qua, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng ngành giáo dục cũng đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà tiếp tục giữ vững. Năm 2022, Quảng Nam đạt 34 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (tăng 2 giải so với năm 2021), ở top đầu các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên về số lượng học sinh đạt giải quốc gia.

Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2022 của tỉnh về GD-ĐT đều đạt và vượt đáng kể; đa số chỉ tiêu đến năm 2025 đang thực hiện với nhiều triển vọng, tạo điều kiện không nhỏ để toàn ngành tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Ly Lan – Phúc Lâm