Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang viếng hương Nghĩa trang liệt Điện Bàn

Sáng nay (26.7), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 (1947 – 2022), PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang và PCT HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn.

Đồng chí PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang và PCT HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh thành kính dâng nén hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì hòa bình và tự do cho người dân Việt Nam. Tiếp sau đó, các đồng chí lãnh đạo thắp hương từng phần mộ các liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng đang yên nghỉ tại nghĩa trang thị xã Điện Bàn.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang và PCT HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cũng đến thăm gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ và anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Thị xã Điện Bàn là một trong những địa phương có nhiều đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhiều nhất cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng. Tính đến nay, thị xã Điện Bàn đã lập thủ tục đề nghị xét công nhận 18.920 liệt sỹ, 3.130 mẹ Việt Nam anh hùng, 25.155 đối tượng là thương binh, người có công, bị bắt tù đày và hoạt động kháng chiến.

Tấn Châu