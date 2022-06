Nâng cao công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ngay sau sự cố lật cano đau lòng làm 17 người thiệt mạng vào tháng 2/2022; UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện vừa và nhỏ, cano cao tốc, nhất là tuyến du lịch Hội An-Cù Lao Chàm góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách du lịch ra vào tuyến đường thủy Cửa Đại-Cù Lao Chàm và tăng cao trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Đây là nguy cơ cao tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hằng ngày, các lực lượng chức năng cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông đường thủy nội địa, Đồ biên phòng Cửa Đại; Đội quản lý bến thủy nội địa Quảng Nam phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát kiên quyết đình chỉ hoặc xử phạt không cho xuất bến các phương tiện vi phạm.

Năm 2022 là năm Quảng Nam đăng cai năm du lịch Quốc gia, dự báo du khách đến Quảng Nam tăng đột biến trong dịp hè, đặc biệt, lượng khách đến Cù Lao Chàm tham quan, du lịch không ngừng tăng. Thành phố Hội An đã và đang áp dụng một số biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tới nghỉ dưỡng tại Cù Lao Chàm, trong đó có việc khống chế số lượng khách ra đảo mỗi ngày bằng cách cấm phương tiện vận chuyển quay đầu nhiều lần trong ngày để vào bờ đón thêm khách. Việc cấm phương tiện quay đầu nhiều lần trong ngày vừa giảm tải cho khu du lịch nghỉ dưỡng Cù Lao Chàm, nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho du khách.

UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định như áo phao, dụng cụ nổi; cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông đường thủy mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhằm ngăn ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy đáng tiếc có thể xảy ra.

Viết Tuyên – Đại Quang