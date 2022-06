Một ngôi nhà ở Tam Kỳ bốc cháy lớn trong đêm

Lúc 22h00 tối ngày 27.6, người dân ở khối phố Mỹ Thạch Trung, TP Tam Kỳ đã phát hiện ngôi nhà của ông Nguyễn Viết C. (hơn 60 tuổi), trú cùng địa phương bất ngờ bốc cháy lớn ở tầng 1.

Ngay sau đó, người dân gọi báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 2 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân khẩn trương dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa ở ngôi nhà của ông C. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tầng 1 ngôi nhà của ông C. có chứa nhiều đồ đạc thiết bị điện nên có thể do bị chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn này. Lúc xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người trong ngôi nhà của ông C. chạy thoát ra ngoài an toàn nên không có thương vong về người.

Đại Quang