Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng nay 19.7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cất bốc tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự lễ truy điệu và an táng.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung sinh năm 1928, nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, nhập ngũ ngày 10.5.1950. Trong những tháng năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Đình Trung hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí hy sinh ngày 22.6.1954 tại đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu V.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được Hội đồng hương miền Nam tại thành phố Vinh tìm kiếm, quy tập, chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ năm 1997. Đến nay, gia đình và thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng đưa thi hài liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam để tiện cho việc thăm viếng, hương khói. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung và bàn giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam theo đúng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ.

Xuân Hiếu – Quang Phi