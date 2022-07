Lãnh đạo TP Đà Nẵng, Quảng Nam dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ VNAH

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng ngày 22/7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Lê Văn Dũng – PBT Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở ngành, đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc; thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam là nơi yên nghỉ và có bia ghi danh của 65.400 liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương trước tượng đài để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã công hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ quê huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Mẹ có 9 người con, 2 người cháu là liệt sĩ. Tượng đài Mẹ VNAH là biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh to lớn. Hình ảnh của các Mẹ VNAH sống mãi cùng non sông đất nước, là nguồn động lực to lớn để tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết cho các thế hệ học tập và noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên 55 người có công của tỉnh, người lớn tuổi nhất tại Trung tâm hiện đã 97 tuổi, người ít tuổi nhất cũng đã 67 tuổi. Hằng năm, Trung tâm còn tổ chức đón, chăm sóc, điều dưỡng cho gần 20 đoàn điều dưỡng với khoảng 1.800 lượt người có công trong cả nước về nghỉ dưỡng, điều trị, phục hồi sức khoẻ tại đây…Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết vui mừng khi những người có công được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm. Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng, Trung tâm không chỉ là nơi nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam mà còn là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng cho hàng nghìn người có công trong cả nước. Vì vậy, với trách nhiệm của mình, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ dưới nhiều hình thức, trong điều kiện cho phép, để Trung tâm có điều kiện tiếp tục hoạt động tốt hơn, chăm sóc tốt hơn cho người có công trên địa bàn tỉnh và cả nước, trong đó có người có công của thành phố Đà Nẵng.

Hiền Viên – Trung Hiếu – Trần Chiến