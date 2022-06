Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 20.6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022). Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Trí Thanh cùng đại diện Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc mừng đến các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí lời chúc nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hơn 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, cuộc sống, sức khỏe của người dân. Với chủ trương thống nhất cao và những giải pháp phù hợp của Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực lớn của chính quyền, nhân dân tỉnh, Quảng Nam là một trong những điểm sáng của cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được những kết quả này, ngoài sự nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền và người dân cả tỉnh còn có sự đóng góp lớn của các nhà báo, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đội ngũ làm báo đã có nhiều tin, bài có nội dung phong phú, đa dạng, mới lạ góp phần chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến với quần chúng nhân dân, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngoài ra, nhiều bài viết phản ánh các vấn đề thời sự nóng bỏng, kịp thời giúp lãnh đạo tỉnh có thêm thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn trong thời gian đến các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong chặng đường tiếp theo./.

Ngọc Trang – Trần Chiến