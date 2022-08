Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sáng nay 11. 8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 10/8/2022, các địa phương của tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 148 doanh nghiệp, với tổng số lao động 7.265 lượt người, kinh phí hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho người lao động đang làm việc tại 127 doanh nghiệp, với 7.091 lượt lao động, kinh phí hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động tại 21 doanh nghiệp, với 174 lượt lao động, kinh phí hỗ trợ 174 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền đã chi hỗ trợ đạt tỷ lệ còn thấp so với Quyết định phê duyệt (đạt 15%). Các địa phương có tỷ lệ đã chi hỗ trợ cao gồm: Hội An, Thăng Bình, Bắc Trà My; địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ thấp gồm: Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc, Quế Sơn. Có 04 địa phương không phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Tại cuộc họp, các địa phương nêu lên những khó khăn trong thời gian triển khai. Trong đó, chủ yếu do các doanh nghệp không kịp thời lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng mà gộp 02- 03 tháng mới lập danh sách gửi cho BHXH xác nhận, dẫn tới chậm tiến độ thực hiện chính sách.

Dương Oanh – Minh Quân