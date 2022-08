Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 -2027

Sáng nay 10.8, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 -2027 chính thức khai mạc sáng nay với sự tham gia của 251 đại biểu chính thức đại diện cho gần 38.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Dự Đại hội có Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Mẹ VNAH, Anh Hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Ngoài ra về dự Đại hội còn có đại diện Hội CCB tỉnh kết nghĩa Thanh Hoá; các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung Tây Nguyên.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Nam; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các thế hệ CCB trong tỉnh đã phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; quan tâm chăm lo hiệu quả đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phát triển được trên 4.100 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh trên 37.600 người.

Hội viên của tổ chức hội luôn được chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, tham gia tích cực và có hiệu quả vào nhiều phong trào của địa phương. Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội gần 760 tỷ đồng, nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương trên nhiều lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ.

Thông qua phong trào phát triển kinh tế, đã có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 HTX, 20 tổ hợp tác sản xuất, hàng nghìn trang trại, gia trại và hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ hình thành và phát triển. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, toàn hội giảm 1.756 hộ CCB nghèo và 1.468 hộ CCB cận nghèo, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra vượt 1,89%. Tính cuối năm 2021 toàn tỉnh có 10/18 huyện, thị xã, thành phố, 165/241 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo, tăng 4 huyện và 43 xã so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, toàn Hội cũng đã vận động hội viên đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng trên 36 tỷ đồng; hiến trên 38 nghìn m2 đất.

Bên cạnh đó các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội trong nhiệm kỳ qua cũng được các cấp hội quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như: vận động xây dựng, sửa chữa 88 “Nhà Tình nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; thăm tặng quà cho đối tượng chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 7 tỷ đồng và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Nhiệm kỳ đến, các cấp hội tập trung thực hiện các mục tiêu: 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cơ sở Hội xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng nòng cốt chính trị và nòng cốt trong các phong trào; 100% cán bộ ở các cấp Hội được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới; Hằng năm có 100% cơ sở Hội được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% trở lên đạt “Gia đình văn hoá”; không có cơ sở Hội yếu kém; Góp vốn quay vòng bình quân từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/người/năm. Quỹ Hội bình quân 350.000đ đến 400.000đ/người/năm; 100% các chi Hội có quỹ hội hoạt động; 100% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ có cơ hội tìm việc làm.

