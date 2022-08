Hội nghị trực tuyến về chính sách chi trả tiền thuê nhà cho người lao động

Sáng nay 12.8, Bộ LĐ,TB &XH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghe các địa phương báo cáo công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

Quá trình triển khai thực hiện đã có 60/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 29.399 doanh nghiệp, 1.927.252 lao động với kinh phí hơn 1.233,8 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được giải ngân là 16.436 doanh nghiệp với 1.004.472 lao động, hơn 728,5 tỷ đồng.

Đánh giá chung tại hội nghị cho biết, tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn chậm, số lượng hồ sơ tiếp nhận, tiến độ phê duyệt, giải ngân thấp.

Lý do của việc triển khai chậm, tỉ lệ thấp là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao; Trình tự, thủ tục thực hiện tuy đã được đơn giản hóa nhưng công tác thẩm định hồ sơ xác minh bị kéo dài do yêu cầu bổ sung nhiều giấy tờ liên quan đến nơi cư trú của người lao động…

Dương Oanh – Minh Quân