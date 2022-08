Sáng nay 11. 8, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp có chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: dịch bệnh Covid19 tại nước ta đã được kiểm soát, nền kinh tế có sự tăng trưởng. Các cân đối lớn được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống tinh thần vật chất được nâng lên. Có được những kết quả này là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, trực tiếp của Đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, đồng thuận của người dân và giúp đỡ của quốc tế.

Thông qua hội nghị, Thủ tướng muốn chia sẻ khó khăn và gửi lời cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân vượt qua những khó khăn chung của đất nước, đồng thời chúc mừng các doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, tìm ra giải pháp để vươn lên, phát triển, đóng góp cho đất nước.

Với tinh thần xây dựng và thẳng thắn, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp nêu lên những mặt được, chưa được; những khó khăn kéo dài cùng như những vấn đề mới phát sinh; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: đến tháng 7/2022, cả nước có trên 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh thuế, tăng 13% so với năm 2019. Trong 7 tháng đầu năm, hơn 130 nghìn doanh nghiệp gia nhập, quay lại thị trường, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thiếu doanh nghiệp quy mô lớn; năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế; tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thấp so với khu vực; tính liên kết chưa cao.