Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận 3 nội dung quan trọng

Sáng nay 6.9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn các nội dung: Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 9 lượt ý kiến đóng góp vào 3 nội dung quan trọng này. Trong đó, đa số đại biểu góp ý các nội dung dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch. Các ý kiến cho rằng nên nhấn mạnh và đưa yếu tố văn hoá, con người Hội An lên hàng đầu; cần chú trọng phát triển kinh tế du lịch, có lộ trình cụ thể và dài hơi hơn trong việc xây dựng thành phố Hội An trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ mang đặc trưng và bản sắc riêng. Đồng tình với những quan điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, khó khăn lớn nhất của Hội An hiện nay là không gian quá chật hẹp, đặt ra nhiều thách thức lớn trong quá trình phát triển. Do đó, phải tính đến giải pháp mở rộng không gian cho thành phố Hội An.

Về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, theo báo cáo do Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hà trình bày, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức tiếp gần 62.800 lượt người; các cơ quan tư pháp của tỉnh tiếp trên 15.400 lượt người, đã xử lý, giải quyết trên 37.600 đơn đủ điều kiện; trong đó, giải quyết hơn 1.870 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, đa số các cơ quan, người có thẩm quyền đã thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục quy định; các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đều được công khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TW, báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, công tác quản lý đối tượng, quản lý tài chính ưu đãi người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện, số hoá. Từ năm 2018 đến ngày 15/8/2022, đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trên 1.400 trường hợp; thực hiện chế độ, chính sách cho trên 22.800 trường hợp. Nguồn đầu tư cho công tác người có công với cách mạng được tăng cường, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Vấn đề được quan tâm hiện nay là việc thực hiện chính sách nhà ở cho người có công cách mạng, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng tham nhũng, lợi dụng chính sách.

Về vấn đề xây dựng thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch Hội An, Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường kết luận: Ban Thường vụ thống nhất đưa vào chương trình công tác năm 2023, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, có sự đánh giá toàn diện, tiếp thu ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu để xây dựng Nghị quyết căn cơ hơn, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vào quý 1/2023. Đối với vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết sẽ ban hành Chỉ thị mới thay thế, phù hợp với thực tiễn và có điểm dừng. Đồng thời phải có sự thống nhất trong kết luận để tránh kéo dài một số vụ việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kim Ngân – Trần Chiến