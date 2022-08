Hội An Star giành chức vô địch giải bóng đá Vsports U18 toàn quốc năm 2022

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, chiều qua 15.8, tại TP Hội An, giải bóng đá Vsports U18 toàn quốc năm 2022 chính thức khép lại với trận chung kết và lễ bế mạc trao giải.

Trận chung kết là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Hội An Star và Nghệ Tĩnh FC. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Hội An Star đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1 để đăng quang ngôi vô địch. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao danh hiệu vua phá lưới cho cầu thủ Cao Sơn Hà đội Nghệ Tĩnh FC, danh hiệu Thủ môn xuất sắc cho cầu thủ Văn Huy đội Hội An Star và cầu thủ xuất sắc cho VĐV Quý Ken của Nghệ Tĩnh FC.

Giải bóng đá Vsports U18 toàn quốc năm 2022 đã chính thức khép lại. Đây là giải đấu dành cho các vận động viên bóng đá trẻ, không chuyên, phong trào của các địa phương. Giải đấu quy tụ hơn 400 em thuộc lứa tuổi U18 tại 20 đội bóng đến từ hơn 20 tỉnh/thành trên cả nước.

Đại Quang